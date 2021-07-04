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Общество4 июля 2021 9:36

В Самаре объявили акцию по сбору макулатуры, доход от которой передадут тяжело больным детям

На эти деньги закупят спецоборудование для паллиативного отделения больницы имени Середавина
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Во время предыдущих акция было собрано более 47 тонн ненужных книг, газет, документов и картона. Фото: ecostr.ru

Во время предыдущих акция было собрано более 47 тонн ненужных книг, газет, документов и картона. Фото: ecostr.ru

С 1 по 27 июля в Самаре проводится акция по сбору макулатуры. Компания «ЭкоСтройРесурс» запустила по городу ЭкоМобиль, который будет собирать сырье и отвозить его на переработку.

Принимаются книги, газеты, журналы, тетради и блокноты (правда, без обложек и спиралей), офисная бумага (освобожденная от скрепок, файлов и скотча), а также картон.

Деньги от сдачи вторсырья передадут самарскому благотворительному фонду «ЕВИТА», который помогает сейчас оборудовать паллиативное отделение в больнице имени Середавина.

- Акцию по сбору макулатуры мы проводим уже в третий раз, - рассказали в компании «ЭкоСтройРесурс». - За это время удалось собрать более 47 тонн ненужных книг, газет, документов, картона.

Оставить заявку на вывоз макулатуры можно по телефону: 8-927-685-98-53.

Подробнее с условиями акции читайте на сайте компании.