В Самаре стало на одну школу меньше

Как это отразится на жизни педагогического состава и учеников, пока не ясно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре произошла очередная реорганизация в сфере образования. Школу №152, которая расположена на ул.Советской Армии, 74, официально присоединили к школе №107 на ул.Промышленности, 276.

Как следует из официального документа, опубликованного на сайте городской администрации, сделано это «в целях оптимизации системы образования Самары в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования».

Объединенное образовательное учреждение теперь носит название «Школа № 110 имени Героя Советского Союза М.Я.Сорокина», как это отразится на жизни педагогического состава и учеников, пока не ясно.

Документ был подписан главой Самары Еленой Лапушкиной, на портале горадминистрации его опубликовали 1 июля, с этого момента оно считается вступившим в силу.