Самарские школьники покусали полицейских, которые попытались задержать их за кражу из магазина

Один из нападавших "успокоился" только тогда, когда на него надели наручники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычные семиклассники «дали жару» сотрудникам полиции, которые попытались задержать их за кражу, теперь им грозит уголовное наказание.

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах, сообщение о ЧП в супермаркете «Магнит» в дежурную часть поступило утром 28 июня. На место преступления направили следственно-оперативную группу, которая опросила продавцов и выяснила, что искать нужно группу школьников.

«Детишек» нашли неподалеку – всего их было пятеро. Двое из них при виде людей в погонах сбежали, трое решили «дать бой». Впоследствии выяснится: стражам порядка противостояли два брата – Сергей и Слава (последний при этом уже закончил школу и может «похвастаться» судимостью за воровство) и друг Сережи – Илья, вместе они учатся в 7 классе.

С горем пополам юных воришек задержали, а на Славу даже пришлось надеть наручники. После этого трое полицейских были вынуждены обратиться в больницу.

- Их очень сильно покусали, одному из оперов сломали нос, второму так сильно дали по голове, что его госпитализировали с сотрясением головного мозга, - сообщают те же источники.

По факту ЧП проверку сейчас проводят сотрудники регионального Следственного комитета, так что «детишкам» скоро, вероятно, придется отвечать не только за воровство, но и за нападение на полицейских.