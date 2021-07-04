Всплеск ковида в Новокуйбышевске? В регионе за сутки выявили 191 новых коронавирусных больных

С начала пандемии в регионе провели уже 2,8 млн анализов на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2,8 млн анализов на коронавирус провели в Самарской области с начала пандемии – они позволили выявить 68 364 заболевших. За последние сутки ковид подтвержден у 191 человека, 111 из них – жители Самары, 29 – тольяттинцы. На третье место по числу заболевших, у кого COVID-19 подтвердили за последний день, неожиданно вышел Новокуйбышевск (10 новых пациентов), причины этого явления пока не ясны.

Далее по заболевшие «распределились» по региону следующим образом: по 5 – Отрадном и Ставропольском районе, 4 – в Кинель-Черкасском районе, по 3 – в Борском, Клявлинском и Челно-Вершинском районах, по 2 – в Сызрани, Волжском, Красноармейском, Красноярском, Похвистневском и Сергиевском районах, и по одному – в Октябрьске, Похвистнево, Чапаевске, Безенчукском, Большечерниговском и Камышлинском районах.

За сутки в регионе от COVID-19 вылечились 172 человека, общее число выздоровевших достигло 65 152. Скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний еще 10 человек. Таким образом, с начала пандемии погибли 2 326 жителей Самарской области.