В Самаре может появиться памятник Валерию Грушину

Грушинский фестиваль в этом году проходил не на привычном месте Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре намерены установить памятник Валерию Грушину. Именно в его честь был основан крупнейший фестиваль авторской песни, который уже 48 раз проходит в Самарской области. Этот памятник может появиться в здании Самарского университета.

- Я уверен, что подвиг этого парня, который, не мешкая, бросился спасать детей из ледяной воды, достоин увековечивания и подражания. Именно на жизни таких людей нужно учиться, - отметил Олег Митяев.

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов отметил, что сегодня с худруком фестиваля обсуждали и этот вопрос, и многие другие.

48-й Грушинский фестиваль посетил Олег Митяев Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Уже в этом году у нас откроется театр авторской песни на Молодогвардейской. Для Самары это очень важная история. И я уверен, что у нас должен появиться памятник Валерию Грушину. Где и какой - мы должны обсудить с жителями города, - отметил Александр Фетисов, отвечая на вопрос журналиста "КП-Самара".