В Самаре Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение в злоупотреблениях должностными полномочиями

Дмитрий Драч возглавлял бюро медико-социальной экспертизы. Фото: Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области

В Самаре экс-руководителю Самарского бюро медико-социальной экспертизы минтруда РФ Дмитрию Драчу предъявили новые обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в соцсетях сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия. Как сообщает депутат, ранее против экс-чиновника было выдвинуто обвинение в покупке втридорога комплекса зданий для БМСЭ у семьи Калмыковых. На это чиновник потратил 370 млн рублей, по оценке следствия ущерб федеральному бюджету составил 239 миллионов.

- К первоначальному обвинению добавилось ещё три эпизода: аренда у тех же коммерсантов непригодных помещений (ущерб 25 млн), аналогичная аренда непригодных помещений на 2,5 млн и незаконная оплата расходов за содержание и обслуживание арендуемых помещений, которые по контрактам должны были нести те же лица (ущерб 14 млн), - пишет Александр Хинштейн.

В общей сложности нанесенный Драчем казне убыток следствие оценило в 280 млн руб.

- Все выводы подтверждены заключениями экспертиз и актами проверок федерального казначейства, - отмечает Александр Хинштейн.

Депутат сообщает, что сейчас следствие уже вышло в финальную стадию. Дмитрию Драчу грозит до 10 лет лишения свободы.