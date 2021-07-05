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Общество5 июля 2021 10:51

На Южном шоссе в Самаре начали устанавливать разделительный барьер

Это делается, чтобы сократить число ДТП
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Работы ведутся ночью, чтобы не мешать движению

Работы ведутся ночью, чтобы не мешать движению

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на Южном шоссе в понедельник, 5 июля, начали устанавливать отбойник - разделительный барьер между противоположными потоками автомобилей. Об этом сообщает МБУ Самары «Дорожное хозяйство».

Установка отбойника стала завершающим этапом ремонта дороги. Главное назначение разделительного барьера - снизить количество ДТП, которое на этой магистрали достаточно внушительное.

Работы проводятся в ночное время, чтобы не мешать оживленному движению автомобилей, причем трассу при этом не перекрывают.