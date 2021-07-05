В самарском метро снова можно будет покупать и пополнять транспортные карты

В метро снова можно будет пополнять транспортные карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в метро снова можно будет покупать, продлевать и пополнять транспортные карты. Сервис возобновит свою работу уже во вторник, 6 июля 2021 года. Об этом сообщает МП г.о. Самара «Самарский метрополитен».

- С 06.07.2021 г. возобновляется продажа, продление и пополнение транспортных карт в кассах метрополитена и в терминалах пополнения, - отмечается в соцсети организации.

Напомним, с 20 июня по 5 июля 2021 года в метро проводились плановые профилактические работы для повышения качества работы сервисов по пополнению и продаже транспортных карт. В это время проверить баланс и пополнить транспортные карты и социальные проездные самарцы могли только через мобильное приложение или сайт s-otk.ru, на почте или через Сбербанк.Онлайн.