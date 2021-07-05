Под Самарой ночью «Гранта» с пьяным водителем опрокинулась в кювет

Водитель улетел в кювет. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ночью с воскресенья на понедельник под Самарой «Лада Гранта» с пьяным водителем за рулем опрокинулась в кювет. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 23:53 в поселке Заливной Богатовского района. Как сообщают правоохранители 33-летний водитель «Лада Гранты» ехал по ул. Дорожной в сторону ул. Песочной.

- В районе дома № 2 по ул. Дорожной он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением авто, наехал на дорожный знак и опрокинулся в левый кювет, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей водитель был пьян. В результате ДТП он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

- По факту случившегося проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.