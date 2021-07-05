Самарцам рассказали, что делать, если работодатель насильно отправляет на вакцинацию

Некоторые самарцы жалуются, чтоб работодатели грозят им увольнением за отказ от прививок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам рассказали, что делать, если работодатель насильно отправляет вакцинироваться. Такие вопросы жители города все чаще задают в социальных сетях. Также самарцы сообщают о случаях, когда начальство требует делать прививку от коронавируса, а в случае несогласия грозит увольнением.

Как пояснили журналисту «КП-Самара» юристы, ультимативное требование со стороны работодателя в данном случае выглядит довольно спорным. Во-первых, прививка от ковида не внесена в национальный календарь прививок, и в законе нигде не прописано обязательное требование о вакцинировании от COVID-19 к работникам каких-либо профессий. А во-вторых, нормативные документы, которые требуют от работодателя, чтобы его работники были привиты от коронавируса, также вызывают у юристов некоторые вопросы.

Также юристы рассказали самарцам, что делать, если работодатель предъявляет к работнику требования, с которыми он не согласен.

- Если работник не согласен с действиями руководителя, то он может защитить свои права, обратившись в трудовую инспекцию, в прокуратуру или сразу в суд, - объяснил адвокат Сергей Хальченко. - Его шансы отстоять свои права сильно повысятся, если он сможет зафиксировать факты поступающих спорных требований с помощью фото, видео, свидетельских показаний.