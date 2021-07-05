Житель Тольятти попал под уголовное дело из-за саморекламы на сайте для знакомств

Стражи порядка внимательно следили за действиями молодого человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний житель Тольятти попал под уголовное дело после публикации фотографии своего полового органа в специализированной группе в соцсетях, которая предназначена для знакомств геев и бисексуалов.

Как стражи порядка обнаружили эту публикацию, пока не совсем ясно, однако она им пришлась не по вкусу. Уголовное дело на молодого человека возбудили за распространение порнографии. К слову, он уже имеет судимость за совершение развратных действий и воровство - возможно, этим и обусловлено особое к нему внимание со стороны силовых структур.

Собственные источники корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах сообщают: в материалах дела уже есть явка с повинной, показания подозреваемого, а еще загадочные «образцы для сравнительного исследования». Что с чем намереваются сравнивать стражи порядка, история, правда, умалчивает.