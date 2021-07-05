В Сызрани подростку грозит лишение свободы за кражу сосисок

Сотрудники магазина мальчишку вовремя заметили, задержали, сосиски у него отобрали Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Роману (имя мальчика изменено. Прим.автора) 16 лет, в этом году он закончил 8 класс. Парень недавно попался на краже из супермаркета: 2 июля он вынес из «Магнита» разных видов сосисок на общую сумму около 650 рублей. Точнее, попытался вынести, потому что мальчишку заметили, задержали, сосиски у него отобрали.

О происшествии сообщили в полицию, стражи порядка прибыли на место и «оформили» Романа как начинающего грабителя.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, уголовное дело возбудили по факту покушения на грабеж. Максимальное наказание, которое предусматривает закон по этой статье – 4 года реального лишения свободы. С учетом того, что паренек ранее не привлекался, вину признал и раскаялся, «максималочку» ему вряд ли дадут, но будущее Романа, вероятно, теперь ждет туманное и безрадостное.