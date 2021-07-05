В Самаре появилось граффити с Юрием Гагариным

Граффити с Юрием Гагариным появилось в Самаре

В Самаре около железнодорожного вокзала появилось граффити с Юрием Гагариным. Изображение космонавта, Луны и Земли появилось на трансформаторной будке.

- Юрий Гагарин, космос, Земля из цветных мазков, штрихов и надписей, в которой можно разглядеть много интересных деталей, а так же Луна которая уже видимо стала от части нашей (такая же наша Луна уже украшает ул. Советской-Армии 201) весь этот космический, творческий замысел мы с @maverssky завершили на площади у железнодорожного вокзала, - написала у себя в Instagram художница Оксана Гладкова.

В этом году отмечается 60-летия первого полета человека в космос. Первым космонавтом в истории человечества стал Юрий Гагарин. На космическом корабле "Восток" он 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома Байконур и совершил один виток вокруг земного шара.