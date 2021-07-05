Движение на улице Алексея Толстого в Самаре перекроют из-за работ на теплотрассе

На самарских дорогах действует новое ограничение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно перекроют движение на улице Алексея Толстого. Об этом сообщают в городской администрации.

Дорогу перекроют из-за работ на теплотрассе. Введено ограничение на проезд около дома 139. Дорога будет закрыта с 6:00 6 июля до 6:00 15 июля.

Водителей просят заблаговременно планировать свои поездки и по возможности объезжать участок, на котором введены ограничения, чтобы на создавать заторов.

Ранее сообщалось, что на Южном шоссе продолжают устанавливать ограждения на разделительной полосе, чтобы снизить вероятность серьезных аварий.