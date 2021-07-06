Самарец заплатил долги по налогам в полмиллиона после ареста его Chevrolet Camaro

Самарец заплатил долг по налогам после ареста его Chevrolet Camaro

В Самаре должник заплатил налогов на 500 тысяч рублей после ареста его дорогой иномарки. Об этом сообщили в управлении ФССП по Самарской области.

В отношении самарца судебные приставы возбудили исполнительное производство из-за долга в 500 тысяч рублей по налогам. Однако, выплачивать свой долг мужчина не торопился.

В дальнейшем приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении двух автомобилей должника – Chevrolet Camaro и Kia Cerato.

После этого мужчина оплатил весь долг в 500 тысяч рублей.