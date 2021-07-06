В Самаре рецидивистка отобрала кошелек у 80-летней пенсионерки

В Самаре ранее судимая женщина ограбила пенсионерку. Фото - скриншот

В Самаре будут судить 41-летнюю ранее судимую женщину, которая ограбила 80-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснилось, женщина заметила бабушку на рынке. Она увидела, что пенсионерка расплачивалась наличными деньгами, и проследила за ней до подъезда. Там она затеяла словесную перепалку с пожилой женщиной, толкнула ее и забрала кошелек, который выпал у нее из сумки.

В этот момент к подъезду подошла другая женщина, ей злоумышленница рассказала, что пытается помочь упавшей бабушке подняться. А как только случайная прохожая зашла в подъезд, оставила пенсионерку, забрав ее кошелек. О произошедшем в полицию сообщили соседи потерпевшей.

Изучив запись произошедшего с камеры домофона, полицейские узнали женщину, освободившуюся из мест заключения в 2018-м году. Она была судима за кражу, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.

Женщину доставили в отделение полиции, где она рассказала, что нашла в кошелке деньги и ювелирные украшения. Кошелек она выбросила, деньги потратила, а украшения продала случайному прохожему.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, женщине грозит до семи лет лишения свободы.