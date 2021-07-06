Дмитрий Азаров передал ключи от новых троллейбусов «Адмирал» водителям ТТУ

В Самаре на линию вышли новые троллейбусы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал водителям ТТУ ключи от новых троллейбусов «Адмирал».

Автопарк самарского ТТУ пополнили 22 новых троллейбуса, которые будут курсировать по маршруту №4. Они оборудованы розетками и разъемами USB, чтобы пассажиры могли подключить и подзарядить свои гаджеты, а также кондиционерами. В троллейбусах имеется система видеонаблюдения, которая позволяет контролировать посадку и высадку пассажиров.

- Без качественных, ритмичных общественных перевозок городу-миллионнику справиться с пассажиропотоком невозможно. И я очень рад, что сегодня мы вместе с вами имеем возможность выпустить на линию 22 новых троллейбуса, - сказал Дмитрий Азаров.

Троллейбусы уже вышли на линию и отправились по одному из самых востребованных маршрутов от «Металлурга» до железнодорожного вокзала.