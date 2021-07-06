В Самаре машина сбила 10-летнего мальчика

В Самаре XRAY сбил 10-летнего мальчика. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре машина сбила 10-летнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, в понедельник, 5 июня, примерно в 17:50, водитель на автомобиле «Лада XRAY» сбил 10-летнего мальчика. Он переходил дорогу на улице Металлистов, при этом, неподалеку был пешеходный переход.

Пострадавшему ребенку оказали помощь, он продолжит лечиться дома. Полицейские выясняют причины произошедшего, по факту случившегося проводится проверка.