В Самаре остановили работу аттракциона, на котором сломал руку мальчик

В Самаре мальчик сломал руку, съехав с надувной горки. Фото - скриншот

В Самаре в парке Гагарина приостановили работу аттракциона, на котором сломал руку мальчик. Об этом сообщают в городской администрации.

Ранее в соцсетях появилась информация, что ребенок сломал руку, катаясь на надувной горке. Видно, как мальчик буквально рухнул на жесткую поверхность. "Мой сын, катаясь на аттракционе Веселый батут в парке им. Гагарина, получил перелом правой руки", - написал отец мальчика, попросив надзорные органы обратить внимание.

Как сообщили в городской администрации, дано поручение проверить все аттракционы и батуты в парках города. Работа этого аттракциона в парке Гагарина приостановлена. Отмечается, что при малейших нареканиях к аттракционам в парках они будут закрыты.