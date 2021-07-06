В Самаре на нескольких улицах перекроют движение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перекроют дороги из-за соревнований по велоспорту. Об этом сообщили в городской администрации.

Дороги перекроют на улице Арена 2018 от Проезда №8 до дороги, ведущей к улице Малый Сорокин Хутор, по Проезду №2, а также по улице Дальней от Арены 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Дороги на этих участках будут закрывать на протяжении нескольких дней с 8:00 до 16:00 8, 11, 18-20 июля, а также 1-2 августа и 5 сентября.

В эти числа также будет изменено движение автобусов под номерами 96, 205 и 295.