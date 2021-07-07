В Самарской области будет тепло и без осадков

В Самарской области до конца недели будет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в среду, 7 июля, ожидается теплая погода, без осадков, сообщают в Приволжском УГМС. Воздух прогреется до +28 градусов.

Погоду в регионе формирует мощный скандинавский антициклон. Воздушная масса антициклона быстро прогревается под июльским солнцем, поэтому, несмотря на северо-восточный ветер, температура воздуха в дневные часы будет порядка 30 градусов тепла.

В четверг и пятницу воздух прогреется до +31 градуса. В ночные часы ожидается до 17 градусов тепла. Осадков в ближайшие дни не ожидается, возможен ветер до 11 м/с.