В Самаре находят больше всего новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки нашли 203 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего новых случаев в областной столице, где 79 новых заразившихся. Далее в списке Тольятти, где 29 новых случаев, и Отрадный, где 11.

За сутки умерли 10 человек, среди них пятеро мужчин в возрасте от 58-ми до 89-ти лет и пять женщин от 66-ти до 83-х лет. Все они имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 68 961 человек, из которых выздоровели 65 692. Умерли 2 359 заразившихся.