Движение транспорта около Троицкого рынка остановлено из-за провала грунта

В Самаре из-за провала грунта перекрыто движение на Галактионовской Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре около Троицкого рынка на улице Галактионовской остановлено движение транспорта из-за провала грунта. Об этом говорится в сообщении "РКС-Самара".

Под проезжей частью и трамвайными путями разрушилась труба диаметром 150 мм, а затем провалился грунт.

С 13:00 в среду, 7 июля, перекрыли движение на Галактионовской на участке от Венцека до Ленинградской в обе стороны. Специалисты ведут земляные работы. Как отмечают в "РКС-Самара", работы осложняются из-за наличия около поврежденного участка исторического канализационного коллектора.

Завершить работы и восстановить движение планируется к 13 июля.