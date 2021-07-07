В Самаре перекроют движение на Волжском проспекте

В Самаре на Волжском проспекте перекроют движение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за ремонта канализации перекроют движение на Волжском проспекте. Об этом сообщают в "РКС-Самара".

Движение будет закрыто с 8:00 8 июля от Осипенко до Полевой. Коммунальщики будут устранять повреждения на трубе, которая находится под землей на глубине 7 метров.

Коллектор, где идут работы, имеет изгиб, поэтому коммунальщикам нужно подготовить большой котлован. Вместе с тем, отмечается, что часть работ будет производиться бестраншейным методом. После завершения работ на участке появится новый колодец.

Ранее работы по замене поврежденной трубы начались около Троицкого рынка, где временно закрыли движение.