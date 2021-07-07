В Самарской области постараются не допустить локдауна из-за коронавируса

В Самарской области постараются не допустить локдауна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области постараются не допустить локдауна во время роста заболеваемости коронавируса. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

Сейчас в регионе ежедневно выявляют порядка двухсот новых заразившихся коронавирусом, в том время как в начале лета находили 60-70. Аналогичная тенденция роста наблюдается во многих регионах страны, в связи с чем ужесточаются ограничительные мероприятия.

- Постараюсь не допустить в регионе локдауна, подготовлены предложения по работе для промышленных предприятий и сферы услуг для этого, - сказал глава региона.

Сейчас в регионе продолжается вакцинация, в области могут делать по 16,5 тысячи прививок ежедневно.