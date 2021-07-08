Обязательную вакцинацию от коронавируса могут ввести в Самаре

В Самаре продолжается вакцинация и она должна набрать еще большие темпы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. На этом будет настаивать минздрав Самарской области. Требование может коснуться основных групп трудоспособного населения: тех, кто работает с людьми, в больших коллективах, где любая вспышка инфекции чревата большим количеством жертв. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

- Больных становится все больше. В этих условиях только профилактика способна удержать очередной натиск эпидемии, - отметил он. И подчеркнул, что наряду с вакцинацией важно не отказываться и от других противоэпидемических мер.

Также Армен Бенян отметил, что особая ответственность будет лежать на руководителях крупных предприятий. Основанием для разрешения трудовой деятельности будет только наличие необходимой иммунной прослойки среди работников (от 60% до 80%).

Напомним, что ежедневная заболеваемость коронавирусом снова вернулась на высокий уровень. Накануне стало известно о 203 новых заболевших. Как уже рассказывали медики, особую опасность представляет новый индийский штамм коронавируса: более контагиозный, заразный и быстродействующий. Часто люди, заболевшие этим штаммом, попадают в больницу буквально сразу и оказываются в реанимации. С этим связывают и высокий уровень смертности. В регионе этот показатель уже давно держится на уровне 10 смертей в день.