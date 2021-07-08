19-летний самарец стал молодым чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Юный чемпион вернулся из Европы

19-летний самарский спортсмен Павел Белкин стал чемпионом молодежного первенства Европы по греко-римской борьбе. Из Германии молодой человек привез кубок победителя - на вокзале в Самаре героя уже встречали большой делегацией.

- В последние годы, у нас еще не было призера такого высокого уровня. Это стало возможным благодаря напряженной работе спортсмена, его тренеров и существенной поддержки материальной базы спортивных клубов на областном и федеральном уровне. В нашей области губернатор Дмитрий Игоревич Азаров создает все необходимые условия для формирования возможностей спортивной самореализации людей., - отметил депутат Самарской Губернской Думы, Президент региональной Федерации по греко-римской борьбе Александр Живайкин.

Теперь в регионе появился свой мастер спорта международного класса в этой дисциплине и это, надеются тренеры, станет хорошим стимулом для других ребят, которые увидят, как многого можно добиться. И власти обещают приложить все усилия для развития возможностей занятий физкультурой и спортом на территории региона, ведь отдача на самом деле очень высокая.