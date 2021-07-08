В Самарскую область снова придет жара

В Самарской области снова будет жарко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни вернется жара - ожидается до +34 градусов. Объявлен желтый уровень опасности, сообщили в региональном МЧС.

Ожидается, что жаркая погода сохранится как минимум до субботы, 10 июля. В таких условиях жителям региона не рекомендуют находиться на улице без головного убора и избегать повышенных физических нагрузок, в том числе, интенсивных занятий спортом.

Осадков в ближайшие несколько дней не ожидается, возможна переменная облачность с ветром до 12 м/с местами по области.