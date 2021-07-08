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Общество8 июля 2021 8:30

В Самарской области 80-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам 1,6 млн рублей

"Сотрудник банка" предложил доверчивой пенсионерке "защитить счета"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Полицейские призывают быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону

Полицейские призывают быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пенсионерка перевела телефонным мошенникам 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в региональной полиции.

Как оказалось, пожилой женщине позвонил мошенник, представившийся работником финансового учреждения и предложил "защитить" банковские счета. Для этого, по его словам, нужно было перевести деньги на другой счет.

Доверчивая 80-летняя женщина поверила звонящему и перевела со своей банковской карты на неизвестный ей счет 1,6 млн рублей. После этого "работник банка" перестал отвечать на звонки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В полиции предупреждают, что нужно быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону и не сообщать данных о своих счетах и накоплениях.