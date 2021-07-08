На зарплаты врачам в Самарской области дополнительно выделили 1,175 млрд рублей

На зарплаты медикам выделили дополнительные деньги

В Самарской области на зарплаты врачам выделили дополнительно 1 млрд 175 млн рублей. Практически такая же сумма выделена на строительство новых лечебных учреждений. Об этом рассказал губернатор, секретарь секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.Поправки в бюджет были приняты на заключительном заседании госдумы.

Масштаб средств, которые сегодня вкладываем в системы здравоохранения в целом, масштаб объектов, которые мы одновременно строим, в постсоветский период точно не было никогда. Мы этого добились, понимая, что это жизнь и здоровье людей. Так будем действовать и впредь, - уточнил губернатор.

Напомним, что Дума шестого созыва завершает свою работу. Во вторник 6 июля к действующим пока депутатам обратился губернатор и отметил эффективность их работы в эти годы. Подавляющее большинство депутатов — 41 из 50 — были избраны от партии «Единая Россия». За время работы созыва они приняли 693 закона.