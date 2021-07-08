Тольяттинец сделал дубликат ключей от квартиры пенсионерки и обокрал ее

В Тольятти мужчина несколько месяцев обворовывал пенсионерку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить местного жителя, который обокрал квартиру пенсионерки. Об этом сообщают в прокуратуре Самарской области.

Как выяснилось во время следствия, ранее судимый мужчина был в гостях у своей соседки-пенсионерки и похитил у нее связку ключей. Сделав дубликат, он незаметно вернул ключи.

В дальнейшем на протяжении нескольких месяцев мужчина следил, когда соседка уходит из дома, проникал в ее квартиру и похищал имущество – ювелирные изделия и бытовую технику.

Общая сумма причиненного ущерба составила 113 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.