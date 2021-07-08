В Самарской области стало в два раза больше тяжёлых больных коронавирусом

В Самаре стали тяжелее болеть коронавирусом

В Самарской области стало больше больных коронавирусом, которые переносят болезнь очень тяжело. Об этом на кругом столе в пресс-центре "Совы" рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян. Он подчеркнул, что ситуация действительно ухудшилась, в регионе находят все штаммы коронавируса, в том числе очень злой и контагиозный индийский .

- Доля тяжёлых пациентов повысилась. Если в предыдущий период было 8-9 процентов, теперь это 14-15 процентов. Почти в два раза стало больше таких больных, - отметил Армен Бенян.

Также медики отметили, что сегодня коронавирус переносится гораздо тяжелее. И лечить его стало труднее.

- Сейчас сроки лечения стали затягиваться. Люди лежат по три месяца, некоторые после лечения не могут уже обходиться без кислородной поддержки. У нас сейчас все разновидности, те же самые, что по всей стране, - рассказывает инфекционист Елена Стрелкова.

Врачи отметили, что все существующие сейчас вакцины защищают от всех разновидностей коронавируса. Однако, темпы вакцинации сегодня все же недостаточны. Для того, чтобы достичь нужной иммунной прослойки, нужно прививать около 13-15 тыс человек. Сегодня в регионе есть достаточные запасы вакцины, около 70 тыс доз, в два раза больше должны доставить в скоро времени.