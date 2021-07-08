Самару ждут локальные локдауны

В Самаре могут вводить ограничения для тех, где не прививаются

Минздрав Самарской области будет настаивать на введении обязательной вакцинации для определенных групп населения, в первую очередь для тех, кто работает с людьми и является сотрудниками крупных предприятий. Также обязательным станет получение паспортов коллективного иммунитета предприятиями.

- Мы настаиваем на том, что сегодня в регионе, если темпы вакцинации не возрастут, будут нужны ограничения. К сожалению, вирус стал злее, контагиозный, распространяется гораздо быстрей, стало больше тяжёлых больных, - отметил Армен Бенян.

По словам министра, ведомство будет настаивать на том, чтобы для получения паспорта коллективного иммунитета были привиты около 80% сотрудников. Ранее называлась цифра в 60%. Если руководители предприятий не будут этого делать, регион ждёт череда локальных локдаунов - ограничения будут точечными, касающимися тех сфер и компаний, где плохо прививаются.