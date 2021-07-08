В Самаре по Галактионовской снова запустили движение транспорта

В Самаре из-за провала грунта перекрыто движение на Галактионовской Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре закончили работы на ул. Галактионовской. В 9.00 8 июля движение было восстановлено, весь ремонт удалось завершить раньше срока. Ранее сообщалось, что движение по улице около Троицкого рынка остановили из-за провала грунта.

- Специалисты «РКС-Самара» отсоединили неработающую частную линию от исторического коллектора. Во избежание повторных просадок грунта трубу затампонировали с обеих сторон. Место просадки забетонировали, - рассказали в компании.

На данный момент движение транспорта в обе стороны открыто, трамваи также следуют по своему привычному расписанию . Водителей просят быть осторожнее, так как около дома №34 сейчас засыпан котлован, его не стоит игнорировать.

- Просим выбирать безопасную скорость движения. В ближайшее время мы заасфальтируем поврежденный участок и восстановим благоустройство, - отметили в пресс-службе.