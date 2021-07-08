В Самаркой области становится больше заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего новых заразившихся в областной столице - 102 случая. Следом находятся Тольятти (24) и Волжский район (18).

За сутки в регионе 9 летальных случаев среди заразившихся. Умерли восемь женщин, самой младшей из которых было 40 лет, самой старшей - 72, а также один заразившийся 48-летний мужчина.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 69 188 человек, из которых выздоровели 65 870, умерли 2 368.

Ранее сообщалось, что в регионе стало больше тяжелых больных с коронавирусом, в минздраве настаивают на введении обязательной вакцинации для определенных групп населения.