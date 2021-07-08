Дмитрий Азаров поздравил с бриллиантовой свадьбой семью Шаповаловых

Дмитрий Азаров побывал в гостях у семьи Шаповаловых

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в День семьи, любви и верности поздравил с праздником генерал-лейтенанта Анатолия Шаповалова и его супругу Евгению Александровну с 60-летием супружеской жизни.

Супруги Шаповаловы поженились в августе 1961 года, оба были немногим старше 20-ти лет. На бурные торжества времени не было - буквально сразу после свадьбы Анатолий уехал доучиваться в командное училище в Ташкент, а его супруга еще год ждала, когда он вернется.

За время военной службы Анатолия Александровича семья сменила 17 мест жительства и в 1989-м году супруги приняли решение остаться в Самаре. "Самара есть Самара. Волга, природа, климат стабильный. Все понравилось. Она волжанка из Астрахани, я – с Дона. Вместе решили: бросаем якорь и больше из Самары никуда", - сказал супруг.

После службы в Вооруженных силах СССР и России генерал Шаповалов работает как общественник. Сейчас вместе с коллегами-ветеранами он занимается вопросами увековечивания памяти пятерых героев, которые в разное время жили в Жигулевске.

У супругов два сына, три внучки и два внука. Сыновья тоже выбрали военную профессию.

Супруги признаются, что секрет семейного счастья прост. Главное – это доверие и уважение. А еще умение уступать. В каких-то моментах лучше промолчать, а иногда свести спор к шутке.

- От всей души вас поздравляю! Очень рад, что у вас сегодня, в День семьи, любви и верности, побывал. Дай вам бог здоровья и долгих лет жизни! - сказал глава региона.