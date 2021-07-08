Незаконная свалка в Кировском районе Самары приносит ущерб на миллиарды

В Самаре нашли незаконную свалку

На окраине Самары активисты обнаружили незаконную, но вполне организованную свалку, которая растет не по дням, а по часам. Полигон несанкционированный, но охраняемый. Местные жители жалуются, что близко подойти невозможно: на территории есть охрана и собаки.

- На территории свалки горы мусора, теперь добавилась и еще одна проблема. К озерам около поселка Чкалова подъезжают машины, которые сливают нефтепродукты или что-то похожее. Озера у нас превратились в Мальдивы - зеленые, но отнюдь не такие полезные, - сетуют активисты.

Слив чего-то непонятного в реку зафиксировали на видео блогеры. По данным регионального оператора ЭкоСтройРесурс в реестре объектов накопленного вреда эта территория не чслилась, получается, что органы местного самоуправления ее туда не внесли. По итогам проверки на месте выяснилось, что свалка тут образовалась задолго до 2019 года и разрослась до 10 гектаров.

-Как сегодня установили сотрудники регоператора, высота тела свалки — от 3 до 6 метров. А значит общий объём строительных и промышленных отходов — до 500 тысяч тонн! По самым приблизительным оценкам ущерб причинён не менее чем на 4 млрд рублей, - сообщили в ЭкоСтройРесурсе.

Сейчас все данные отправлены в надзорные органы и правоохранители должны провести проверку. Местная районная администрация уже несколько раз пыталась остановить хотя бы рост свалки, засыпая подъездные пути, но это не помогало.

- Сегодня практически нет регулятивных функций в отношении производителей строительных и промышленных отходов. И в целом ситуация складывается так, что промышленные и строительные отходы зачастую не доезжают до полигона, а захораниваются в лесах и оврагах. Это бич больших городов, неизвестно, кто и куда везет такой мусор. Именно поэтому в этой сфере нужен четкий закон, - отметил директор регоператора Михаил Захаров.