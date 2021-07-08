Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2021 14:35

Незаконная свалка в Кировском районе Самары приносит ущерб на миллиарды

Здесь копятся тонны мусора, а с грузовиков в озера сливают неизвестную жидкость, которая делает воду зеленой
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре нашли незаконную свалку

В Самаре нашли незаконную свалку

На окраине Самары активисты обнаружили незаконную, но вполне организованную свалку, которая растет не по дням, а по часам. Полигон несанкционированный, но охраняемый. Местные жители жалуются, что близко подойти невозможно: на территории есть охрана и собаки.

- На территории свалки горы мусора, теперь добавилась и еще одна проблема. К озерам около поселка Чкалова подъезжают машины, которые сливают нефтепродукты или что-то похожее. Озера у нас превратились в Мальдивы - зеленые, но отнюдь не такие полезные, - сетуют активисты.

Слив чего-то непонятного в реку зафиксировали на видео блогеры. По данным регионального оператора ЭкоСтройРесурс в реестре объектов накопленного вреда эта территория не чслилась, получается, что органы местного самоуправления ее туда не внесли. По итогам проверки на месте выяснилось, что свалка тут образовалась задолго до 2019 года и разрослась до 10 гектаров.

-Как сегодня установили сотрудники регоператора, высота тела свалки — от 3 до 6 метров. А значит общий объём строительных и промышленных отходов — до 500 тысяч тонн! По самым приблизительным оценкам ущерб причинён не менее чем на 4 млрд рублей, - сообщили в ЭкоСтройРесурсе.

Сейчас все данные отправлены в надзорные органы и правоохранители должны провести проверку. Местная районная администрация уже несколько раз пыталась остановить хотя бы рост свалки, засыпая подъездные пути, но это не помогало.

- Сегодня практически нет регулятивных функций в отношении производителей строительных и промышленных отходов. И в целом ситуация складывается так, что промышленные и строительные отходы зачастую не доезжают до полигона, а захораниваются в лесах и оврагах. Это бич больших городов, неизвестно, кто и куда везет такой мусор. Именно поэтому в этой сфере нужен четкий закон, - отметил директор регоператора Михаил Захаров.

Смотреть видеосюжет
"МАЛЬДИВЫ" В ПОСЁЛКЕ ЧКАЛОВА, КИРОВСКИЙ РАЙОН САМАРЫ/ГОРЫ МУСОРА/СЛИВ НЕФТЕПРОДУКТОВ/РОССИЯ
"МАЛЬДИВЫ" В ПОСЁЛКЕ ЧКАЛОВА, КИРОВСКИЙ РАЙОН САМАРЫ/ГОРЫ МУСОРА/СЛИВ НЕФТЕПРОДУКТОВ/РОССИЯ
#самара #бобинсергей #свалка #кировскийрайон #красота Без комментариев. Лицензия Creative Commons Attribution 4.0 на использование трека I Am a Man Who Will Fight for Your Honor (исполнитель: Chris Zabriskie): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Источник: http://chriszabriskie.com/honor/ Исполнитель: http://chriszabriskie.com/