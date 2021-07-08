В Самаре начали ремонтировать теплотрассы на трех новых участках

В Самаре делают ремонт теплотрасс

В Самаре начали работу по ремонту теплотрасс на трех новых участках - на улицах, Некрасовской, Бобрусйской и Карбышева. Об этом сообщили в городской администрации.

Всего этим летом планируется провести ремонт на 58-ми участках теплотрасс, на 21-й из которых уже идут работы.

В стадии завершения сейчас находится участок по улице Гагарина около дома №73 и объект на проспекте Кирова недалеко от улицы Береговой, в ближайшее время здесь начнутся работы по благоустройству.

Как отметили в администрации, горожанам необходимо обеспечить социальное спокойствие, поэтому работы, особенно аварийные, связанные с перекрытиями дорог, должны выполняться в первую очередь.