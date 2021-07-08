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Происшествия8 июля 2021 15:31

Деревянный дом загорелся в исторической части Самары

Есть угроза распространения на соседние дома
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре горит деревянный дом

В Самаре горит деревянный дом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в исторической части города в четверг, 8 июля, произошел пожар. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Горит деревянный дом на площади в 150 квадратных метров. На месте работают пожарные, которые прибыли по повышенному рангу вызова.

Сейчас продолжается ликвидация пожара, по имеющимся данным, есть угроза распространения огня на находящиеся рядом здания.

О погибших или пострадавших в результате пожара не сообщалось. Известно, что горящий дом ранее был расселен. В настоящее время пожар локализован.