Деревянный дом загорелся в исторической части Самары

В Самаре горит деревянный дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в исторической части города в четверг, 8 июля, произошел пожар. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Горит деревянный дом на площади в 150 квадратных метров. На месте работают пожарные, которые прибыли по повышенному рангу вызова.

Сейчас продолжается ликвидация пожара, по имеющимся данным, есть угроза распространения огня на находящиеся рядом здания.

О погибших или пострадавших в результате пожара не сообщалось. Известно, что горящий дом ранее был расселен. В настоящее время пожар локализован.