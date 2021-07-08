В исторической части Самары перекрыли дорогу из-за пожара

Пожар произошел в расселенном доме Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В Самаре в исторической части города на улице Арцыбушевской перекрыли дорогу из-за пожара.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пожар произошел в четверг, 8 июля. Горит деревянный дом на площади в 150 квадратных метров. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова, также очевидцы сообщают "КП-Самара", что на место прибыла скорая помощь.

Известно, что дом расселен, угроза распространения огня на соседние здания снята. В настоящее время пожар локализован.

О погибших и пострадавших в результате происшествия на сообщается.