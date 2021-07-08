Появилось видео пожара в исторической части Самары

В Самаре в исторической части загорелся деревянный дом Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Появилось видео пожара в деревянном доме на улице Арцыбушевской в Самаре.

Пожар произошел в четверг, 8 июля. По данным регионального МЧС, горел дом на площади в 150 квадратных метров. Пожар локализован, опасность распространения огня на соседние здания устранена.

Известно, что дом является расселенным, однако, как рассказали "КП-Самара" очевидцы, там проживали люди без определенного места жительства. На месте работали 78 человек и 18 единиц техники.

Сейчас движение общественного транспорта по Арцыбушевской восстановлено.