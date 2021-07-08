В Октябрьском районе Самары столкнулись «Мерседес» и «Ниссан»

Две легковушки столкнулись в Самаре. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в среду, 7 июля, произошло ДТП с дорогой иномаркой. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, на улице Соколова "Мерседес" врезался в "Ниссан".

По данным ГИБДД, в 16:00 девушка за рулем "Мерседес" ехала по улице Соколова и, поворачивая налево, столкнулась с выехавшим на встречку автомобилем.

В результате аварии 26-летняя девушка-водитель получила травмы, сейчас она находится в больнице.

Обследование показало, что в момент аварии оба участники ДТП были трезвы. По факту случившегося в полиции проводят проверку.