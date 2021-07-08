В Самаре двух полицейских подозревают в краже 90 тысяч рублей во время обыска

Уголовные дела возбудили по статьям "Кража" и "Превышение должностных полномочий" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 июля в региональном Следственном комитете возбудили уголовные дела в отношении двух полицейских. Алексей Дмитриевич – подполковник полиции, занимает важный пост в подразделении по борьбе с наркотиками. Дмитрий Сергеевич – капитан полиции, работает под чутким руководством Алексея Дмитриевича. Точнее, работал. Оба теперь оказались под следствием.

- 24 июня они проводили обыск в квартире дома на ул.Владимирской и украли 90 тысяч рублей, принадлежащих хозяйке квартиры, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Обыск был законный, женщина, возможно, работала закладчицей наркотиков.

Полицейских задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области, материалы передали в Следственный комитет. Там возбудили два уголовных дела: по статьям «Кража» и «Превышение должностных полномочий». От работы их временно отстранили, а вот меру пресечения еще не избрали.