Мобильный интернет от компании МегаФон признан самым быстрым в стране

А у вас мобильный интернет от какого оператора? Фото: pexels.com

Накануне компания Ookla поделилась результатами независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. Лидером в этой области оказалась компания МегаФон.

С января по июнь этого года эксперты провели более 7 млн замеров скорости мобильного интернета в разных частях страны. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest®. Замеры проводились на более чем 1,4 млн уникальных смартфонов, что позволило собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам.

Выяснилось средняя скорость скачивания в сети МегаФона - 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Санкт-Петербурге – 33,19 Мбит/с, а Самаре – 25,21 Мбит/с.

Данное исследование подтвердило, что интернет МегаФона по-прежнему самый быстрый в Самарской области. кроме того, компания за год увеличила среднюю скорость скачивания в регионе с 22,42 Мбит/с до 24,88 Мбит/с. В компании отметили, что укрепил первенство в регионе позволило активное развитие сети. С начала года оператор запустил и модернизировал свыше 100 базовых станций 4G.

В первом полугодии 2021 года МегаФон развивал сеть ускоренными темпами, за это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвёртого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населённых пунктов.

Компания также продолжает переводить частотные диапазоны, выделенные для сетей второго и третьего поколений, под сервисы LTE, объединяя их для достижения более высоких скоростей.

Ознакомиться с полным исследованием Ookla можно здесь.