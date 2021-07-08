В День любви, семьи и верности предложили популяризировать роль отца в воспитании детей

Отцовский пример очень много значит и для девочек, и особенно для мальчиков

В День любви, семьи и верности, 8 июля на площадке "Единой России" состоялась стратегическая сессия, где обсуждалось расширение мер поддержки семей.

Эксперты отметили, что меры поддержки нужно получать в режиме одного окна, чтобы родители могли воспитывать детей, а не бегать за выплатами.

Прозвучала инициатива выплачивать пособия на детей от полутора до трех лет родителям, у которых доход лишь немного превышает два минимальных размеров оплаты труда.

Также предложено расширить возможности материнского капитала, чтобы была возможность оплачивать детские сады, установку противопожарной сигнализации или покупку автомобиля.

Кроме того, предлагается предусмотреть меры по укреплению здоровья мужчин и популяризировать тему отцовства в обществе.

Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, многодетный отец Константин Доладов считает, что роль отца в современном обществе недооценена.

- Отцовский пример, отцовское участие, авторитет отца — очень много значат и для девочек, и особенно для мальчиков. Поэтому очень важно пропагандировать роль отца, добросовестное отцовство, участие мужчин в воспитании детей, в решении вопросов, связанных с их образованием, выбором жизненного пути, - сказал Доладов.