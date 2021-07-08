В Самаре перекрыли Волжский проспект

Волжский проспект в Самаре перекрыли

В Самаре в четверг, 8 июля, перекрыли движение на Волжском проспекте. Сейчас там ремонтируют канализацию.

Движение закрыто на участке между улицами Осипенко и Полевой. Там устраняют повреждения на трубопроводе, который находится на глубине 7-ми метров.

Для ремонта необходимо подготовить большой котлован, однако, часть работ будут вести бестраншейным способом.

Ранее в городе перекрывали дорогу в районе Троицкого рынка из-за провала грунта, сейчас движение восстановлено, работы удалось завершить раньше срока.