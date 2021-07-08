Самарская область получит 5 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья

Самарская область получит 5 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин во время совещания, который провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Принято политическое решение главой государства выполнить программы досрочно, и средства, предусмотренные на 2023 год, направить уже сегодня. Фонд готов выделить сейчас еще 5 млрд рублей, - сказал Степашин.

Ранее Самарская области приступила к реализации третьего этапа программы переселения, в соответствии с которой планируется переселить 4 617 человек из 1 852 помещений. В этом году планируется расселить порядка 1,5 тысячи человека. В дальнейшем запланированы еще два этапа переселения – 3 759 жителей на четвертом этапе и 11 543 – на заключительном, пятом.

Благодаря поддержке фонда эти планы могут быть реализованы досрочно. «Огромное спасибо за эти средства – 5 млрд рублей – для региона. Это даст возможность тысячам семей, которые сегодня живут в аварийном жилье, получить пораньше свои собственные новые квартиры», - сказал Дмитрий Азаров.