Ревакцинация в Самаре может начаться в ближайшие дни

В регионе скоро могут начать второй круг прививок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре готовы приступить к ревакцинации граждан, которые привились уже более полугода назад. Напомним, что еще в декабре 2020 года прививались врачи, учителя, социальные работники. Согласно последним рекомендациям, всем им нужно обновить антитела в организме, чтобы поддержать иммунитет. В Москве ревакцинация идет полным ходом, а вот в Самаре пока записаться на нее не возможно.

- В ближайшее время мы готовимся начать ревакцинацию граждан, - объяснил министр здравоохранения региона Армен Бенян. - Для этого нам нужно понять и просчитать, как правильно проводить учет, чтобы человек не только получил еще одну дозу препарата, но и его сертификат в кабинете Госуслуг был обновлен. Мы рассчитываем, что все сможем сделать в течение 1-2 дней.

Также он отметил, что пока в наличии в Самарской области нет вакцины "Спутник Лайт". В то же время известно, что эта вакцина представляет собой один компонент обычного "Спутника".

Сейчас в регионе продолжается вакцинация. Привито немногим больше 500 тысяч человек. Темпы прививки выросли на прошлой неделе, а сейчас опять стабилизировались. К концу лета привить нужно около 60% населения и больше. В минздраве отмечали, что выступают за обязательную вакцинацию для определенных категорий населения, в частности для тех, кто работает с людьми или являются сотрудниками крупных предприятий, где вспышка болезни может быть чревата серьезными проблемами.