Полицейские в Самаре объяснили, как распознать поддельный сертификат о прививке от COVID-19

Самарцев учат распознавать поддельный QR-код

В Самаре полицейские рассказали, как можно определить, что сертификат о вакцинации от коронавируса - поддельный. По их словам, выяснить это можно, воспользовавшись порталом Госуслуг. Для этого нужно с помощью приложения Госуслуги СТОП Коронавирус сканировать штрихкод.

- Приложение показывает первые буквы фамилии, имени и отчества, дату рождения, первые и последние цифры номера паспорта. Эту информацию достаточно сверить с паспортом, чтобы понять, в самом ли деле человек вакцинировался, - отмечают в полиции.

В этом случае, правда, остается непонятным, насколько правомерно спрашивать у человека еще и паспорт в тех местах, где он не обязан по закону его применять.

Впрочем, сейчас в Самарской области не действуют никакие подобные ограничения. Сертификат о вакцинации не спросят ни в ресторане, ни на концерте. При этом на ограничениях настаивает минздрав Самарской области. Здесь считают, что нужно вводить паспорта коллективного иммунитета, чтобы стимулировать руководство предприятий организовывать прививки для своих сотрудников.

А вот за изготовление и использование поддельных сертификатов о вакцинации наступает уголовная ответственность. Полицейские просят сообщать о подобных случаях по телефонам : 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или на сайт 63.мвд.рф.