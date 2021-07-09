Самарцы предпочитают быть одинокими в "Одноклассниках"

Самарцы одиноки в "Одноклассниках" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вошла в десятку городов с наименьшим количеством пользователей сети "Одноклассники", которые указали, что состоят в отношениях. Такой статус себе поставили только 7,1% жителей, зарегистрированных в социальной сети. Такой вывод аналитики сделали, изучив данные за июль 2021 года.

Больше всего пользователей в браке или отношениях оказалось в Москве, Барнауле и Белгороде. Меньше всего - в Санкт-Петербурге, Казани, Перми и Уфе.

Также аналитики ОК провели опрос среди пользователей, чтобы узнать, как они относятся к такому празднику, как День любви и верности. 48% отметили, что это хороший повод напомнить своей половинке о чувствах. А еще 19% признались, что следят в социальных сетях за действиями бывших партнеров. 44% респондентов доверяют своим половинкам полностью.